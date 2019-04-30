Долги плати: иркутские судебные приставы перепели песню украинской группы
Иркутск, 30 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Культурный шок испытали многие интернет-пользователи, почти 100 тысяч раз посмотревшие видеоклип, размещённый УФССП России по Иркутской области на своей странице в YouTube. Девушки в форме перепели песню «Плакала» украинской группы KAZKA, напомнив, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В описании к ролику приводится анонс информационной акции «Узнай о своих долгах!», проведённой в Иркутске накануне Пасхи. В её рамках можно было не только узнать о возможностях интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» и других онлайн-сервисах, но и отведать пасхальный кулич, закупленный «специально для этой цели и при содействии членов Общественного совета при Управлении».
«Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно», — поясняют в УФССП России по Иркутской области.
Кавер снят на чёрном, «зловещем» фоне, но, скорее всего, не он, а слова перепетой песни зацепили зрителей за живое:
Исполнительный лист получил — совсем не беда!
Исполнить ты его поспеши, поспеши в срок,
Исполнить в срок, судебный срок,
Но знай, никто тебе не простит ничего.
Алименты плати вовремя — задолженность не копи.
Детей бывших нет, не бросай детей своих!
Долги, долги растут, долги плати
Иначе будешь ограничен в праве выезда ты.
Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги
Ты оплати. С долгами жить нельзя,
С долгами жизни нет, оплачивай счета своевременно.
Арест счетов, машин — пошли торги
Разные способы розыска знаем мы
Долги, долги плати
Не жди, когда придут к тебе
Судебные приставы.
И, судя по многочисленным комментариям с ненормативной лексикой, оставленным пользователями под клипом, у приставов получилась не мотивация, а раздражитель. Но есть и вполне ироничные отклики:
«Странно, что ещё нет музыкального ответа от должников. Ждём песенный конкурс от государственных опричников всех мастей на Первом канале. А потом и министерств».
Также люди интересуются, не пора ли приставов самих оштрафовать за плагиат чужой музыки, и задаются вопросом, на какие средства был снят «шедевр», проводился ли аукцион и не нарушили ли государевы люди закон о госзакупках?