Иркутск, 30 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Культурный шок испытали многие интернет-пользователи, почти 100 тысяч раз посмотревшие видеоклип, размещённый УФССП России по Иркутской области на своей странице в YouTube. Девушки в форме перепели песню «Плакала» украинской группы KAZKA, напомнив, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео кавера иркутских судебных приставов Иркутские судебные приставы исполнили кавер на песню группы Kazka — «Плакала»

В описании к ролику приводится анонс информационной акции «Узнай о своих долгах!», проведённой в Иркутске накануне Пасхи. В её рамках можно было не только узнать о возможностях интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» и других онлайн-сервисах, но и отведать пасхальный кулич, закупленный «специально для этой цели и при содействии членов Общественного совета при Управлении».

«Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно», — поясняют в УФССП России по Иркутской области.

Кавер снят на чёрном, «зловещем» фоне, но, скорее всего, не он, а слова перепетой песни зацепили зрителей за живое:

Исполнительный лист получил — совсем не беда!

Исполнить ты его поспеши, поспеши в срок,

Исполнить в срок, судебный срок,

Но знай, никто тебе не простит ничего.

Алименты плати вовремя — задолженность не копи.

Детей бывших нет, не бросай детей своих!

Долги, долги растут, долги плати

Иначе будешь ограничен в праве выезда ты.

Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги

Ты оплати. С долгами жить нельзя,

С долгами жизни нет, оплачивай счета своевременно.

Арест счетов, машин — пошли торги

Разные способы розыска знаем мы

Долги, долги плати

Не жди, когда придут к тебе

Судебные приставы.

И, судя по многочисленным комментариям с ненормативной лексикой, оставленным пользователями под клипом, у приставов получилась не мотивация, а раздражитель. Но есть и вполне ироничные отклики:

«Странно, что ещё нет музыкального ответа от должников. Ждём песенный конкурс от государственных опричников всех мастей на Первом канале. А потом и министерств».﻿

Также люди интересуются, не пора ли приставов самих оштрафовать за плагиат чужой музыки, и задаются вопросом, на какие средства был снят «шедевр», проводился ли аукцион и не нарушили ли государевы люди закон о госзакупках?