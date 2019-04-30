На Украине готовы к войне, США не отпускают мысли о России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В команде Владимира Зеленского готовы к войне;
- В Норвегии в связях со спецслужбами России заподозрили кита;
- Иностранные компании на Кубе тревожит ужесточение эмбарго;
- Приштина: Сербии пора отказаться от претензий на Косово;
- В США рассказали, с каких пор Россия «вмешивается» в выборы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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