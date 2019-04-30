Берлин, 30 апреля, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Следующая встреча по проблеме Косово состоится в Париже в первых числах июля, заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает Tanjug.

Predsednik.rs Александр Вучич во время посещения Косово

Комментируя итоги прошедшего в германской столице саммита стран Западных Балкан, Вучич отметил:

«Следующая встреча по вопросу диалога пройдёт в Париже 1 или 2 июля».

По его словам, на саммите в Берлине не было голосования по вопросам Косово, так что официально результаты не достигнуты. Переговоры будут продолжены в более тесном кругу.

Напомним, 29 апреля в Берлине прошёл саммит по проблеме Косово, в котором, помимо Вучича и косовского главы Хашима Тачи, участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тачи заявил, что Белграду пора перестать претендовать на Косово. Вучич отметил, что Косово не настроено на решение проблемы, а Макрон сказал, что не нужно давить ни на Белград, ни на Приштину.