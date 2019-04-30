Тегусигальпа, 30 апреля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.

U.S. Army Полицейский спецназ

Сообщается, что протестующие в ходе уличных беспорядков подожгли несколько зданий, часть которых является объектами культурного наследия. В частности, пожар произошел в здании музея телекоммуникаций. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водяные пушки. В результате беспорядков пострадали пять человек.

Также сообщается, что пожары произошли и в зданиях муниципалитета в центре Тегусигальпе. Информации о том, смогли ли пожарные ликвидировать возгорания, пока не сообщалось.