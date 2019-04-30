Магадан, 30 апреля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. В столице Колымы внедряется новая схема оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь тем, кто собирается проехать в автобусе за наличные, придётся платить 40 рублей, а по банковской карте проезд будет стоить 30, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

10 рублей

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Кроме того, предусмотрена возможность рассчитаться с компанией-перевозчиком по транспортной карте, в этом случае проезд обойдётся в 27 рублей. При этом принимать безналичные платежи может только одна транспортная компаниями Магадана из трёх. Интересно и то, что в её автобусах пассажиры смогут расплатиться только безналом.

По информации телеканала ГТРК «Магадан», эта странная система уже вызвала нарекания у управления Роспотребнадзора по Магаданской области, так как противоречит закону о правах потребителей. Но в мэрии города аргументируют необходимость смены системы оплаты проезда повышением безопасности вождения.

Интересно, что только за безналичный расчёт горожан будет возить компания «Маршрут-авто», которая работает на 10 основных маршрутах города.

«Чтобы активизировать жителей города к приобретению этих карт, вот он ввёл, ну, принял такое решение, нас проинформировал, предоставив приказ о назначении этих дифференцированных тарифов и ещё что с первого мая он предполагает три тарифа», — пояснила руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана Марина Батова.

«Разница вот в эти 10 рублей состоит в том, что для того, чтобы обслуживать наличность, нужно иметь собственного кассира, инкассаторов, которые будут возить деньги в банк. А в банке берут комиссию за приём наличных денежных средств, и оценивая весь этот процесс работы с наличными деньгами, включая уход от налогообложения, обходится примерно вот в эту разницу», — отметил мэр Магадана Юрий Гришан.

Но по словам эксперта отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Магаданской области Галины Степановой, запрещено устанавливать различную цену на одинаковые товары, на один и тот же товар либо на одну и ту же услугу, если способ оплаты другой.

«То есть наличными будет одна стоимость, безналичными — другая, а это запрещено делать. Если всё-таки такое происходит, есть санкции кодекса об административных правонарушениях», — уверена специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная дифференцированная система оплаты проезда уже около 1,5 лет действует в столице Якутии Якутске. Там также предусмотрена поездка за наличный расчёт (28 рублей), но оплата проезда транспортными картами стоит существенно дешевле и определяется в зависимости от типа карты.