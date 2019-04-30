Владивосток, 30 апреля, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и руководитель направления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Герой Труда России Сергей Антонов обсудили перспективы вылова сардины иваси в предстоящем сезоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Герой Труда Сергей Антонов

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Четверть века рыбопромысловый флот не занимался выловом сардины иваси, и технология этого дела оказалась утраченной. Тем не менее сегодня перед рыболовами Приморья поставлена задача фактически заново освоить способы и методы вылова сардины иваси, что стало одним из самых перспективных направлений деятельности АО «Южморрыбфлот». Руководитель направления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов, несмотря на свой солидный возраст, лично организовывает процесс вылова в море — наставляя и обучая рыбаков кошельковому промыслу.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин беседует с награждёнными Героями Труда

«Лично я пошёл в последнюю путину в 1991 году. К тому времени массовых скоплений сардины иваси уже не было. Это был последний «ивасёвый» рейс. Возвратилась она только в 2015 году», — рассказал Сергей Антонов.

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«Указом президента Российской Федерации… — торжественно прозвучало в Екатерининском зале Кремля. — За особые заслуги перед государством и народом, присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Антонову Сергею Ивановичу».

Со своего места встаёт человек в морской форме — это Сергей Антонов — и подходит к главе государства. Владимир Путин поздравляет его и прикрепляет к лацкану морского кителя медаль «Золотая Звезда» Героя Труда. Они жмут руки, замирают для фотографирования.

После официальной части церемонии награждения состоялся банкет. Владимир Путин подошёл к Сергею Антонову и поинтересовался предстоящим уловом: «Хороший будет улов?». «Надеюсь, да», — ответил Сергей Иванович и пояснил: «Будем ловить рыбку: сардину иваси».

«Сергей Иванович восстановил утраченный цех по ремонту и пошиву орудий лова и фактически с «нуля» обучил работников изготавливать элементы промышленного вооружения — разноглубинные и донные тралы и траловые мешки. Так он подготовил 15 человек, которые по настоящее время работают на предприятии, своевременно и качественно выполняют свою работу, от которой во многом зависит успех работы рыбаков в море», — рассказали в АО «Южморрыбфлот».

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот», Приморский край) Сергею Антонову.