Берлин, 30 апреля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Власти Сербии и власти Косово должны сами решить свой территориальный вопрос, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Берлине.

Andre Engels Разрушенная православная церковь в Косово

После саммита стран Западных Балкан и ЕС в Берлине Макрон заявил, что нельзя давить на Сербию и Косово, они должны сами «рассмотреть возможные варианты для урегулирования ситуации».

По словам Макрона, только тогда останется надежда на стабильность на Балканах. При этом он заявил, что Париж и Берлин будут продолжать «работать вместе для стабильности в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Косово Хашим Тачи призвал Белград прекратить претендовать на этот регион.