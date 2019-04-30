Вашингтон, 30 апреля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил запрет на поставки нефти из Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции дяди Сэма

Сообщается, что Трамп счел продление эмбарго оправданным, так как, согласно имеющимся у минэнерго США данным, международный рынок нефти не пострадает в случае запрета на экспорт иранской нефти.

«В мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на запреты со стороны Соединенных Штатов. По его словам, иранский народ способен показать США, что может выжить несмотря на американское давление.