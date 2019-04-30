Берлин, 30 апреля, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Настало время Белграду признать независимость Косово, заявил глава этой территории Хашим Тачи в Facebook.

Bože pravde Сербия и Косово

«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — говорится в сообщении Тачи.

При этом косовский лидер отметил, что Приштина готова к «всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией».

Напомним, ни Белград, ни Москва не признают независимость Косово, которое является автономной областью Сербии. Косово было искусственно, при участии США, отторгнуто от Сербии и проводит политику давления на Белград.

29 апреля в Берлине начался саммит стран Западных Балкан и ЕС. В мероприятии приняли участие представители Косово, в том числе и Тачи.

Сербию на саммите представляли президент Александр Вучич и премьер-министр Ана Брнабич. Также в саммите участвовали французский президент Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.