Вашингтон, 30 апреля, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Заместитель генпрокурора Соединенных Штатов Род Розенстайн, назначивший Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования дела о «российском вмешательстве» в американские выборы, заявил об уходе в отставку, сообщает агентство Reuters.

Отставка

Сообщается, что Розенстайн уже уведомил президента США Дональда Трампа письмом о своей отставке. Он заявил, что за время работы на своем посту «был предан ценностям, которые делают Америку великой», и всегда «ставил Америку превыше всего». Таким образом, Розенстайн в своем письме сделал отсылки к лозунгам команды Трампа.

Ожидается, что Розенстайн освободит должность заместителя генпрокурора 11 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в феврале стало известно о скорой отставке замгенпрокурора Рода Розенстайна. Тогда ожидалось, что он покинет свой пост еще в марте. Отмечается, что Трамп уже выдвинул в качестве кандидатуры на пост заместителя генпрокурора Джеффри Розена.