Москва, 30 апреля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Американские СМИ выяснили, сколько раз в день лжет президент США Дональд Трамп, однако не сообщили, сколько раз ежедневно лгут другие должностные лица и сами американские СМИ, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

«Как сообщают СМИ США, президент Трамп лжёт 23 раза в день. Хотелось бы также узнать: сколько раз в день лжёт их госсекретарь, сколько раз — их конгрессмены, сколько — сенаторы, а также сколько раз каждый день лгут СМИ США, поскольку вот уже несколько лет они лишь этим и заняты», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post подсчитала, сколько ошибочных или ложных заявлений делает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По данным газеты, Трамп солгал более десяти тысяч раз за время своего президентского срока.