Вашингтон, 30 апреля, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Количество ошибочных или вводящих в заблуждение заявлений со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа составило за время его пребывания у власти более десяти тысяч, утверждает газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Особенно много таких заявлений было сделано, утверждает издание, за последнее время. То есть первые пять тысяч «ложных заявлений» пришлись на 601 день его пребывания у власти, а остальные пять тысяч — на последующие 266 дней.

Напомним, Трамп в свою очередь не раз называл ряд американских СМИ словами «фейк ньюз» и «враги народа». Его претензии к массмедиа были связаны с не подтвердившимися впоследствии обвинениями в так называемом российском вмешательстве в выборы, якобы в результате которого он пришёл к власти.