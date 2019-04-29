Казань, 30 апреля, 2019, 01:10 — ИА Регнум. Число отличников, справившихся с написанием «Тотального диктанта» в Татарии выросло с 7% в прошлом году до 7,2%. Об этом заявила председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции в республике, член Общественной палаты РТ, зампредседателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

Всего в акции приняли участие более 6 тыс. жителей республики.

«Хотя мы и не озвучиваем число неудовлетворительных работ, я могу ответственно сказать, что число неудовлетворительных работ значительно уменьшилось», — отметила Александровская.

Жители республики писали текст известного литературоведа Павла Басинского, который исследует творчество Льва Толстого и Максима Горького, по пьесе «На дне», сообщает «Татар-информ».

Наибольшее число ошибок жители республики сделали при написании слов «апостол», «пьеса» и «пессимистический». Причем в 2019 году в диктантах люди стали делать меньше пунктационных ошибок, но традиционно забывают выделять запятыми вводные слова.

«Что касается смешных ошибок, кто-то по-своему услышал, когда было сказано «человек — это звучит гордо», кто-то написал «человек — это звучит город». В целом, нелепостей было немного, что хорошо», — подытожила Александровская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, впервые «Тотальный диктант» проводился в России в 2004 году. Акция приобрела большую популярность — в 2018 году в ней участвовали более 220 тыс. человек в 76 странах мира.

В этом году диктант написали 230 тыс. человек по всему миру, 180 тыс. участников акции — в России.

Тест TruD для тех, кто изучает русский язык как иностранный, написало 5 020 человек в 46 странах в 150 городах. 25 участников написали диктант на арктических станциях, 127 человек — в воздухе, на трех рейсах одной из авиакомпаний.

Городами лидерами по количеству участников в России стали Москва (19,355 тыс. человек), Санкт-Петербург (11,5 тыс. человек), Новосибирск (7,295 тыс. человек). Всего было организовано почти 4 тыс. площадок по всему миру.