Вашингтон, 30 апреля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Москва якобы вмешивается в выборы президента США еще с 1974 года, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в своем интервью газете The Hill.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Без всяких сомнений была угроза вмешательства в выборы президента США в 1974, также они (Россия — прим. ИА REGNUM ) вмешивались в наши выборы в 1980-х годах… Мы ожидаем, что и в 2050 году русские все еще будут пытаться вмешиваться», — заявил он.

Он добавил, что помимо России попытки якобы вмешаться в избирательные процессы в Соединенных Штатах предпринимают Китай и Иран, которые для таких дел используют мощную инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в марте 2019 года, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы предпринимает попытки вмешаться в американские выборы еще с 2004 года. По его словам, Россия якобы пыталась вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2004, 2008 и 2012 годах. При этом, по мнению Помпео, именно выборы 2016 года прошли без «российского вмешательства».