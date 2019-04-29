Нижний Новгород, 30 апреля, 2019, 00:40 — ИА Регнум. С момента схода снежного покрова в Нижегородской области зафиксировано 670 случаев возгорания сухой растительности. Об этом стало известно по итогам заседание межведомственной комиссии по ЧС, которое провел вице-губернатор Дмитрий Краснов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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Общая площадь травяных пожаров составила 565,5 га. С начала пожароопасного сезона произошло 12 лесных пожаров на территориях 11 муниципальных образований.

Только в течение 29 апреля произошло шесть травяных пожаров и один лесной на территориях города Первомайск, а также в Балахнинском, Бутурлинском, Ветлужском, Дивеевском и Починковском районах.

«Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему является неосторожность при сжигании травы и мусора», — отметил глава регионального управления МЧС Валерий Синьков.

Однако он добавил, что в настоящее время пожароопасная ситуация в области является «управляемой».

"Все службы оперативного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности и предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения пожаров», — заключил главный спасатель Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Нижегородской области с 25 апреля действует режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной пожарной обстановкой.

В области начал работу оперативный штаб по ликвидации режима ЧС.

Режим ЧС будет функционировать до принятия указа губернатором Глебом Никитиным о его снятии.

По данным главного управления МЧС по Нижегородской области, рост числа травяных пожаров по сравнению с предыдущим годом составил 3,6 раза, то есть на 486 случаев возгорания больше, чем годом ранее. С начала сезона зафиксировано 24 факта перехода огня с травы на строения и жилые дома, огнем было уничтожено 28 домов, 11 из которых жилые и семь — садовые домики, а также 52 иных строений, автомобиль, один человек погиб и один получил серьезные ожоги.