Москва, 30 апреля, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Уход российского актёра Дмитрия Нагиева из телешоу «Голос. Дети» не исключён, заявил он в интервью телеканалу «360».

OfficialTrailers.ru Дмитрий Нагиев

Комментируя скандал вокруг итогов последнего конкурса, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, ведущий шоу Нагиев сказал:

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах».

По поводу обсуждаемого в СМИ вопроса с подсчётом голосов на шоу он отметил: возможно, Абрамова победила потому, что на предприятия присылались письма с просьбой к сотрудникам голосовать именно за дочь Алсу.

«Но я не третейский судья, и я не берусь сказать, что это нарушение правил голосования, — отметил Нагиев. — Я так же, как и вы, в некотором недоумении».

Напомним, Абрамова победила в последнем шоу «Голос. Дети» с результатом 56,5% голосов.

После этого Константин Эрнст, гендиректор Первого канала, отметил, что активность агитации (звонков и СМС) за одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Не исключена возможность пересмотра системы голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нагиев 29 апреля сказал о возможном аннулировании итогов голосования конкурса, в котором победила Абрамова, если голосование окажется нечестным.

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