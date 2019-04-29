Йошкар-Ола, 30 апреля, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Для достижения целевых показателей на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году из федерального бюджета предоставлены трансферты в размере 1,65 млрд рублей. Об этом заявил глава глава ГУК «Марийскавтодор» Анатолий Аверин в ходе визита на предприятие руководителя республики Александра Евстифеева, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам Аверина, 486 млн рублей из этих средств будет направлено на приведение в нормативное состояние дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заверил, что город готов к реализации проекта «Дорожная сеть». Он добавил, что в рамках муниципального бюджета планируется параллельно с реконструкцией дорожного полотна осуществить ремонт тротуаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого запланирована на период до 2024 года, республика планирует привлечь федеральное финансирование в размере 16,3 млрд рублей.

На эти средства регион приведет в нормативное состояние около 1 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, будет отремонтировано 131,4 км трасс в Йошкар-Олинской городской агломерации.

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