Минск, 30 апреля, 2019, 00:10 — ИА Регнум. В Минске сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности задержали по подозрению в коррупции заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики, бывшего начальника службы безопасности президента Белоруссии Андрея Втюрина. Об этом 29 апреля сообщают белорусские СМИ.

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По имеющимся данным, Втюрин был задержан по подозрению во взяточничестве. Против него возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы также опечатали коттедж Втюрина в поселке «Дрозды-2», расположенном недалеко от Минска. Также наложен арест на квартиру Втюрина в Минске, которая находится в жилом комплексе на улице Жасминовая. Квартира эта по документам принадлежит 26-летнему сыну Втюрина Антону.

По мнению ряда экспертов, Втюрин один из самых влиятельных членов команды Лукашенко. Отцом Втюрина является бывший командир элитной воинской части Внутренних войск Белоруссии 3214, а сам он попал в Службу безопасности президента в 1995 году. Там он дослужился до начальника. Начальником Службы безопасности президента Белоруссии он стал в 2007 году. С 2014 года занимает пост заместителя госсекретаря Совета безопасности.

По неподтверждённым данным, сотрудники КГБ также задержали директора «Белтелеком» Сергея Сиводедова. Ему предъявлены обвинения в коррупции. В КГБ эту информацию не подтвердили и не опровергли.