Уфа, 30 апреля, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды врачам и спасателям, которые работали в Сибае в рамках ликвидации очагов тления руды в карьере. В списке награжденных 26 человек.

Glavarb.ru Радий Хабиров награждает спасателя

По его словам, в период работы в городе уфимские врачи приняли более 20 тыс. человек. Спасателей Хабиров поблагодарил, отдельно подчеркнув, что они «принимали самое активное участие в ликвидации, давали нам правдивую информацию и решали вопросы в рамках своей компетенции».

Хабиров уточнил, что все основные работы на карьере уже выполнены, в настоящее время продолжается работа над «остаточными явлениями», сообщает издание ProUfu. Также планируется ряд мероприятий для совершенствования системы здравоохранения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды в закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Несмотря на завершение работ, проводимых филиалом УГОК, который входит в структуру УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, президентом которой является Искандар Махмудов, 18-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2019, по версии Forbes; состояние оценивается в $6,6 млрд), и бодрых отчетов властей о ликвидации последствий тления руды, в городе регулярно фиксируются превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) ядовитых соединений серы. Жители продолжают страдать, а ситуация никак не меняется.

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Единственным сдвигом можно назвать то, что к сводкам официальных ведомств о состоянии воздуха теперь официально добавляют данные, полученные с датчиков, которые установлены на добровольные пожертвования жителей города.

В конце марта Сибай посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они пришли к выводу, что работы по «мокрой консервации» Сибайского карьера не привели к ликвидации очагов. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть, к сожалению, процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны.

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На прошедшем в Сибае совещании по проблеме карьера, в котором принимали участие представители УГОКа и администрации города, было принято решение продолжить работы по подтоплению карьера. По словам главы УГОКа, депутата Госсобрания Башкирии Яудата Биккинова, работы по подтоплению продолжатся 26 апреля и будут проходить поэтапно, с проведением технического анализа совокупных факторов.

20 апреля состоялся сход граждан перед зданием Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК). На мероприятии собрались около 200 человек, причем ни один из представителей руководства УГОКа к людям не вышел, хотя видеосъемка велась из окна второго этажа здания. Администрация Сибая акцию также проигнорировала.

В ходе визита в Сибай 21 апреля Хабиров в рамках официального мероприятия представил к государственным наградам 39 участников ликвидации последствий тления руды в сибайском карьере. Среди награжденных — горняки, врачи, активисты общественной организации «Сибай, дыши», а также первый замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, депутат Госсобрания республики Денис Назаров. Также награда досталась и главе администрации Сибая Рустему Афзалову.

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Руководитель Башкирии Радий Хабиров неоднократно устанавливал сроки ликвидации катастрофы — начало февраля, 1 марта, 26 марта.

При этом Сибайский городской суд 13 марта удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал структуры УГМК —УГОК и его сибайский филиал устранить очаги тления руды в одном из крупнейших карьеров в мире уже до 28 апреля 2019 года. Накануне превышение ПДК диоксида серы фиксировалось на улице Нуриманова в 3,1 раза.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.