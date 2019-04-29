Вашингтон, 29 апреля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. США и Польша не пришли к соглашению по вопросу увеличения военного контингента США на польской территории, сообщил 29 апреля журналистам представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

U.S. Army Американские солдаты в Польше

По его словам, консультации по данному вопросу продолжаются, но окончательного решения нет.

«Мы продолжаем переговоры с нашими ценными польскими союзниками и предоставим больше информации, как только придём к окончательному соглашению», — сказал Пэйхон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в телеэфире заявил, что принципиальное решение об увеличении численности американских войск в стране уже принято, и осталось согласовать детали.

Напомним, ранее Варшава изъявила готовность финансировать строительство американской военной базы на территории Польши и предложила назвать её «Форт Трамп».