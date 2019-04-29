Москва, 29 апреля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Будущий президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с серьёзным сопротивлением в политической элите страны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Учитывая, что человек пришёл не совсем компетентный, не привыкший к политической жизни, он может выкинуть сегодня то, что завтра отбросит в сторону. Зеленскому ещё предстоит реально взять в руки власть. Народ Украины проголосовал за него в расчёте на перемены. Мы тоже хотим этих перемен. Было бы глупо не хотеть перемен и мира на Донбассе. Но сможет ли он это сделать — вопрос», — заявил Калашников.

С одной стороны, Зеленскому необходимо сосредоточить в своих руках рычаги власти, однако достичь своей цели ему будет непросто, уверен парламентарий: слишком крупные фигуры сейчас находятся на украинской политической сцене, такие как Тимошенко, Бойко и другие.

«Здесь будут проблемы. Он тогда, обозлённый, может, как и Порошенко, начать за здравие, а кончить за упокой. И начать в том числе агрессию с помощью некоторых националистических группировок. На приказ, думаю, он не решится. Хотя некоторые горячие головые, в том числе и Коломойский, могут его и к этому подталкивать — судя по истории губернаторства последнего в Днепропетровске, когда он давал совершенно отмороженные билборды, формировал националистические отряды», — подчеркнул он.