Бишкек, 29 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Введенный Центробанком лимит, ограничивающий денежные переводы из России суммой в 100 тысяч рублей не должен создать дискомфорта для приехавших из Киргизии в Россию трудовых мигрантов. Такое заявление сделало российское посольство в Киргизии.

Etienne Combier

Свою позицию российские дипломаты аргументируют тем, что средняя сумма, перечисляемая на родину киргизстанцами, работающими в России, составляет $500 (32 тысячи рублей) в месяц.

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«Нововведение направлено против предпринимательской деятельности, осуществляемой без регистрации, в рамках которой используются системы денежных переводов для оплаты товаров без создания при этом юридического лица», — подчеркивают в посольстве России.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году трудовые мигранты отправили в Киргизию через системы денежных переводов около $2 млрд 685,3 млн (более 173,7 млрд рублей по текущему курсу).

Из этой суммы более 98% поступило от киргизстанцев, работающих в России. Сопоставимую сумму они привезли или передали домой через родственников и знакомых в виде наличных денег.

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