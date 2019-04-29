Ереван, 29 апреля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в правительственном особняке сегодня, 29 апреля, принял председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведеваа, который прибыл в Армению с рабочим визитом для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

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«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, рад приветствовать вас в Ереване, в Армении, у себя дома. Это Ваш первый визит после известных прошлогодних событий в Армении, и это, по-моему, придаёт особое значение этому визиту», — сказал Пашинян.

По его словам, в Армении принято самых дорогих гостей принимать дома.

«Я очень рад, что имею такую возможность. В течение последнего года наши отношения развивались планомерно. Конечно, это не значит, что не было вопросов. Сейчас в наших отношениях очень важный момент. И я уверен, что вопреки пессимистам нам удастся наши отношения поднять на новый уровень. Не то что вопреки пессимистам — я думаю, что нам надо просто пессимистов превратить в оптимистов. И мы всё сделаем для этого», — сказал глава армянского правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.