Гавана, 29 апреля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Испанская сеть отелей Meliá и французская межнациональная Pernod Ricard первыми отреагировали на изменение ситуации на Кубе. Они не испугались закона Хелмса-Бертона, который планируют реактивировать США, чтобы позволить своим судам принимать иски от владельцев недвижимости, конфискованной на острове, сообщает испанское издание El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Эти два предприятия продолжат работу в обычном режиме, и, согласно свидетельствам юристов и инвесторов, реакция большинства иностранных фирм, ведущих дела на Кубе, будет аналогичной, хотя эксперты и предупреждают, что не собираются недооценивать ущерб, который нанесет закон. Цель Вашингтона — изолировать Кубу и создать атмосферу страха и неуверенности, чтобы уменьшить будущие инвестиции в остров.

«Сезон охоты начинается 2 мая, когда федеральные суды Соединенных Штатов станут принимать исковые требования от американских и кубинских граждан, чье недвижимое имущество подверглось национализации после 1959 года. В Гаване воспринимают очень серьезно эту угрозу, которая сопровождается мерами по ограничению поездок и денежных переводов, а также увеличением давления на международную финансовую систему в тот момент, когда остров готовится столкнуться с новым периодом дефицита», — пишет El Pais.

Никто не верил, что спорный Раздел III закона Хелмса-Бертона, допускающий судебные тяжбы и применение санкций к тем предприятиям, которые заняты «незаконной торговлей» с использованием экспроприированного имущества, будет когда-либо активирован после соглашения, достигнутого Вашингтоном и Брюсселем в 1998 году, о его приостановке. Однако администрация Трампа это сделала, не приняв во внимание предупреждения ЕС, который уже поставил в известность США, что если его предприятия пострадают, он будет действовать, и тогда разразится торговая война с неясными последствиями.

«Понятие «незаконной торговли» является намеренно двусмысленным и касается не только предприятий, инвестировавших в конфискованную недвижимость, — объясняет Хосе Мария Виньялс, юрист, специализирующийся на санкциях. — Могут быть затронуты и все те, кто извлекает прибыль или реализует торговые операции, связанные с оспариваемым имуществом — не только объектами недвижимости, земельными участками, зданиями, отелями и т. д., но также патентами и товарными знаками, поэтому перечень потенциальных ответчиков почти бесконечен».

Виньялс также отмечает, что в случае отелей, например, закон Хелмса-Бертона «не только затронет сети, такие как Meliá, Iberostar или Accor, — пусть даже собственность на их объекты будет кубинской — но и туроператоров, туристические агентства и тех, кто продает этим отелям мыло, полотенца или лампочки».