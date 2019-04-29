Обама ответил экс-врачу Белого дома, усомнившемуся в адекватности Байдена
Вашингтон, 14 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Экс-врача Белого дома Ронни Джексона, работавшего при трёх президентах США — Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе — раскритиковал экс-американский лидер Барак Обама за сомнения в умственных способностях действующего главы Белого дома Джозефа Байдена. Об этом 13 июля сообщает Fox News.
Уточняется, что об инциденте, который произошёл во время президентской гонки 2020 года, но стал известен лишь сейчас, медик рассказывает в своих мемуарах, которые готовятся к печати.
После очередной оговорки Байдена, когда он назвал себя не кандидатом в президенты, а кандидатом на пост сенатора, Джексон в своём Twitter напомнил, что Трамп в своё время успешно прошёл тест на когнитивные способности. Врач отметил, что такой тест не помешало бы пройти и Байдену.
Как утверждает Джексон, буквально через 20 минут после публикации он получил письмо от Барака Обамы. В нём экс-президент США отметил, что считал медика своим другом и поэтому очень разочарован его «дешёвым выпадом» в адрес Байдена.
«Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Вы также проявили неуважение ко мне и ко многим вашим друзьям в нашей администрации», — написал Обама.
Кроме того, экс-американский лидер пояснил, что ожидает от Джексона лучшего, и выразил надежду на то, что тот осмыслит ситуацию в верном ключе.