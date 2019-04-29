Москва, 29 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. В Москве 29 апреля проходит репетиция парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк T-34-85

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Военная техника прибыла в центр столицы и, проехав по Тверской улице, остановилась на Манежной площади. Зрители наблюдали один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85, а также автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Зрители на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM ТАНК «Армата»

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице

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29 апреля с 17:30 в Москве перекрыты сразу несколько участков улиц, в том числе Тверская, Моховая, Баррикадная, набережные и мосты неподалёку от Кремля, улицы острова Балчуг и Звенигородское шоссе.

Репетиции парада Победы в Москве пройдут также 4 и 7 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Тверской улице