Киев, 29 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко предостерег избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «один на один». Об этом Порошенко заявил сегодня, 29 апреля, во Львове.

Пресс-служба Минобороны РФ Петр Порошенко

Порошенко обратился к Зеленскому на «ты» и заявил, что на переговоры с Путиным нужно выходить исключительно после согласования со всеми международными «партнёрами» Украины. Если же Зеленский будет действовать самостоятельно, то Украина может лишиться тех «союзников», которых она якобы заполучила за пять лет президентства Порошенко.

«Если ты поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет — ты ее разрушишь», — сказал действующий президент.

Если же это произойдет, то Зеленскому не останется ничего, кроме как «встать на колени и признать капитуляцию». Порошенко подчеркнул, что такого варианта развития событий допустить нельзя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как Зеленский победил на выборах президента Украины, тема его гипотетической встречи с российским лидером постоянно муссируется. Сам Зеленский говорил, что он готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить «новые условия сосуществования» Украины и России.

Однако практически все на Украине советуют Зеленскому не идти на переговоры с Путиным «один на один».