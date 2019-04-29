Москва, 29 апреля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил свои слова о том, что для жителей России и Украины хорошо было бы ввести общее гражданство. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 29 апреля, в беседе с журналистами в Кремле после церемонии вручения медалей «Герой Труда».

Kremlin.ru Владимир Путин отвечает на вопрос журналиста по окончании церемонии вручения медалей Героя Труда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между российским лидером и избранным президентом Украины Владимиром Зеленским развернулась заочная полемика по вопросу предоставления гражданства жителям обеих стран.

Практически сразу после того, как стало известно, что Зеленский был избран президентом Украины, Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Комментируя свой указ, Путин сказал, что совершенно не исключает распространения этой упрощенной процедуры на всех жителей Украины.

В ответ на это Зеленский разразился гневными заявлениями о том, что российское гражданство якобы не представляет никакой ценности, а по сути является ярмом, и выразил уверенность, что жители Украины российским гражданством не соблазнятся. Также Зеленский сказал, что даст украинское гражданство всем жителям России, которые готовы сражаться «за нашу и вашу свободу».

Но и здесь президент России решил не останавливаться на достигнутом и сказал, что желание Зеленского раздавать украинские паспорта жителям России — это очень хорошо. Путин подчеркнул, что русские и украинцы — это по сути один народ, и общее гражданство было бы очень кстати, это сделало бы обе страны — Россию и Украину — только сильнее и успешнее. Также он выразил уверенность, что по вопросу гражданства с Зеленским удастся договориться, раз он сделал такое заявление.

Ещё Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство бывшему грузину, который теперь считает себя украинцем, а именно — Михаилу Саакашвили, который был незаконно лишен украинского гражданства и изгнан из страны.

Журналисты попросили Путина уточнить, что он имел в виду, говоря о том, что по вопросу гражданства может быть удастся договориться с Зеленским.

«Ну как же? Всё очень просто. Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придём к ожидаемому результату: у всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать. До побачення», — сказал президент России.