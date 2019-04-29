Порт-о-Пренс, 29 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. У входа в здание посольства США на Гаити 29 апреля произошла стрельба. Об этом сообщается в микроблоге отдела Госдепартамента США по консульским вопросам.

BenjaminNelan Стрельба

«Стрельба происходит у заднего входа в посольство. Находящимся на территории посольства рекомендовано оставаться в укрытии», — говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся в районе посольства, ведомство также рекомендовало укрыться в безопасном месте.

Других подробностей в сообщении не приводится. Неизвестно, есть ли в результате стрельбы пострадавшие. Информация об инциденте в настоящее время уточняется.