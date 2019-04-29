Ижевск, 29 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Удмуртия 26 апреля погасила краткосрочный бюджетный кредит в размере 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает минфин региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным ведомства, после погашения кредита госдолг республики составляет 46,814 млрд рублей.

В минфине пояснили, что аналогичные кредиты привлекаются не в первый раз в связи с неравномерным поступлением налоговых и неналоговых доходов в первые месяцы финансового года в бюджет республики.

«Правительство региона привлекает от Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике (УФК) краткосрочный кредит для покрытия временного кассового разрыва с целью обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и других социально-значимых расходов», — уточнили в министерстве.

В начале 2017 года кредит привлекался 13 января на 50 дней в размере 3,5 млрд рублей. В 2018-м году — в размере 3 млрд рублей 1 февраля на 56 дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года госдолг Удмуртии составил 50,314 млрд рублей, как и на 1 марта.

В структуре долговых обязательств доля бюджетных кредитов составила 47,6% или 29,964 млрд рублей. Сумма коммерческих кредитов достигла 18,2 млрд рублей или 36,2% от суммы госдолга. Объем государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, составил 8,2 млрд рублей или долю в 16,3%.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета республики, говорил, что к началу 2020 года планируется снизить госдолг ещё на 971 млн рублей — к 1 января 2020 года объем долговых обязательств республики не превысит 46,043 млрд рублей.

По итогам 2018 года расходы на обслуживание долговых обязательств составили 2,269 млрд рублей, что на 1,046 млрд меньше, чем в предыдущем году.