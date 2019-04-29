Мурманск, 29 апреля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о начале работ по СПГ-терминалу в Мурманской области, сообщает сайт правительства РФ.

Kremlin.ru СПГ-танкер класса Yamalmax

Напомним, СПГ-терминал в Ура-губе будет создан в рамках проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2». Хаб должен включать два плавучих хранилища газа, причал вспомогательного назначения и инфраструктуру на берегу.

В рамках проекта предстоит освоить свыше 70 млрд рублей. Завершить все работы планируется в 2023 году. На выходе через СПГ-терминал в Мурманской области должна будет осуществляться перевалка сжиженного природного газа и газового конденсата в объеме 41,4 млн тонн. Работы ведутся в рамках плана по существенному увеличению поставок за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Новатэк» намерена построить аналогичный терминал на Камчатке. Хабы будут использованы для перевалки газа в том числе с завода «Ямал СПГ». Проекты будут идентичными, не считая дноуглубительных работ, которые необходимо провести на Камчатке.

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