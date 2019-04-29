Копенгаген, 29 апреля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Результаты расследования банковского ведомства ЕС European banking Authority показали то, что датский орган по надзору за финансовой деятельностью Finanstilsynet оказался замешан в скандале с отмыванием денег в Danske Bank. Соответствующий доклад о расследовании датские СМИ получили от немецкого депутата Европарламента. Ведомство выяснило, что Finanstilsynet ответственен за три нарушения европейского законодательства — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Leif Jørgensen Finanstilsynet

Согласно докладу, датский финансовый надзорный орган крайне поверхностно контролировал деятельность Danske Bank с 2007 по 2014 год — в период наибольшей активности по отмыванию денег в банке. В деле также оказался замешан финансовый надзорный орган Эстонии, однако оба ведомства отказались как-либо комментировать проведённое European Banking Authority расследование.