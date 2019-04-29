Москва, 29 апреля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Россия передала гуманитарную помощь населению Республики Малави, пострадавшей от разрушительных последствий тропического циклона «Идай». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МИД России.

Lars Plougmann Лилонгве, Малави

Как уточняется, спецбортом МЧС в столицу этой страны Лилонгве были доставлены многоместные палатки, одеяла, рис, растительное масло, сахар, мясные и рыбные консервы. Общий вес груза составил более 30 тонн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в апреле Россия уже направила гуманитарные грузы в Мозамбик и Зимбабве, которые также оказались под ударом стихии.

Тропический циклон «Идай», обрушившийся на юго-восточное побережье Африки в конце марта, вызвал паводки и разрушения в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Жертвами удара стихии стали в общей сложности более 1000 человек.