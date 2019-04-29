Пекин, 29 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. По завершении форума «Пояса и пути» партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном, сообщает 29 апреля Синьхуа.

Russian.news.cn Встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном

Отметив, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления между странами дипломатических отношений, китайский лидер призвал использовать для укрепления дальнейшего сотрудничества возможности, предоставляемые проектом «Пояса и пути». В контексте развития экономической глобализации и многосторонности международной торговли и обменов, Си Цзиньпин поставил вопрос о расширении сопряжения этой китайской инициативы с генеральным планом по взаимосвязанности объединения АСЕАН, важное место в котором занимает Сингапур.

Ли Сиен Лун, в свою очередь, поддержал развитие Китая и высказался за укрепление партнерства в проведении реформ. «Пояс и путь», по его словам, отражает выполнение Китаем важной роли в международных делах. От имени стран — участниц АСЕАН, он поддержал региональную экономическую интеграцию с КНР.