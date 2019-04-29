Москва, 29 апреля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Последние несколько дней в Донецкую Народную Республику (ДНР) происходит наплыв граждан с Украины, которые планируют мигрировать в республику и стать её гражданами. Об этом 29 апреля сообщил глава администрации Горловки (ДНР) Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Нагрузка на блокпосты у нас возросла многократно, и люди, не стесняясь, говорят, что едут оформлять гражданство ДНР. Потому что без паспорта ДНР паспорт России выдан не будет. И в 4−5 раз выросло количество обращений в миграционную службу республики на подачу паспорта гражданина ДНР», — сказал Приходько.

Также мэр Горловки усомнился в идее избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать украинские паспорта гражданам РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на заявление Зеленского о раздаче украинских паспортов россиянам президент РФ Владимир Путин предложил начать этот процесс не с граждан России, а с экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.