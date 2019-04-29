Калуга, 29 апреля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. 29 апреля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель Молодёжной палаты при Городской думе Калуги Сергея Шаров поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Дмитриевну Анурину.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

Татьяна Дмитриевна Анурина родилась 27 апреля 1924 года в городе Сердобске Пензенской области, затем вместе с семьёй переехала в Калугу. После окончания семилетней школы в 1939 году поступила в Ленинградский техникум связи, с июня 1941 года она работала на Ленинградском центральном телеграфе. 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленинграда. Молодая связистка Татьяна тушила пожары, копала окопы и траншеи, участвовала в сборе тел погибших от бомбёжек и голода, поиске и сборе радиоприёмников, дежурила в госпиталях.

Осенью 1941 года положение в Ленинграде стало ужасающим, люди начали массово умирать от голода. Татьяне шёл 17-й год, весной 1942 у неё началась цинга и дистрофия, после госпиталя ей разрешили выехать из города. Татьяне удалось найти свою семью в деревне Каменка Пензенской области, выхаживали и откармливали её несколько месяцев всем селом. В 1943 году Татьяна вместе с семьёй вернулась в Калугу, работала в госпитале, который был эвакуирован в наш город из блокадного Ленинграда, затем до 1952 года работала в органах государственной безопасности, было присвоено звание лейтенанта. С 1953 года работала статистом и секретарём в райкоме партии, затем на заводе «Калугапутьмаш», до 1980 года работала в центре стандартизации и метрологии. Татьяна Дмитриевна Анурина награждена медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны.

«Эвакуационный пункт находился на Финляндском вокзале, она брела по городу, один из патрулирующих Ленинград моряков отдал ей два куска сахара, что помогло из последних сил добраться до вокзала, — вспоминает Вера Валентиновна, дочь ветерана. — Они покидали Ленинград по Дороге жизни в кузове грузовика, шли колонной, немецкая авиация бомбила дорогу, машины проваливались под лёд, но уцелевшие продолжали свой путь».

«Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, на их долю выпали неимоверные тяготы и лишения, но, несмотря ни на что, они смогли выстоять и победить в самой страшной войне в истории человечества, — сказал Александр Иванов. — После войны их трудом наша страна была восстановлена из руин, низкий поклон всем ветеранам, память о вашем великом подвиге будет жить вечно».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления поздравил Татьяну Анурину с днём рождения и наступающим Днём Победы, вручил подарки и пожелал крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни.