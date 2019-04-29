Уфа, 29 апреля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Советский районный суд Уфы продлил срок содержания под стражей двоих двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщили адвокаты обвиняемых Аслям Халиков и Руслан Ахмадуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

«Оставили арест до 31 мая — на время ознакомления с материалами», — уточнил Халиков. Он добавил, что потерпевшая обратилась в суд с заявлением, в котором попросила не отпускать бывших полицейских из-под ареста.

Ахмадуллин же отметил, что его подзащитный планирует обжаловать решение суда, сообщает ТАСС.

Напомним, 26 апреля в отношении третьего фигуранта суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком до 1 мая.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Позднее жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой — «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

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Ранее один из фигурантов заявлял, что дело сфабриковано и продолжает фальсифицироваться. Проходя под конвоем в зал суда для рассмотрения вопроса о продлении ареста в феврале текущего года, он призвал представителей СМИ помочь «установить истину».