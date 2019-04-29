* ИГ — запрещённая в России организация

Красногорск, 29 апреля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись задержания членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Московской области.

Исламисты

Кадры демонстрируют само задержание, изъятое у террористов оружие и экстремистскую литературу.

Напомним, 29 апреля в Подмосковье сотрудники ФСБ обезвредили ячейку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из семи человек, среди которых выявлены как граждане России, так и выходцы из Закавказья и центральноазиатских республик.