Опубликовано видео задержания сторонников ИГ* в Подмосковье
* ИГ — запрещённая в России организация
Красногорск, 29 апреля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись задержания членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Московской области.
Исламисты
Кадры демонстрируют само задержание, изъятое у террористов оружие и экстремистскую литературу.
Напомним, 29 апреля в Подмосковье сотрудники ФСБ обезвредили ячейку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из семи человек, среди которых выявлены как граждане России, так и выходцы из Закавказья и центральноазиатских республик.