Мурманск, 29 апреля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. В Мурманской области началось строительство берегового рыбоперерабатывающего завода «Русская треска». Сегодня на месте строительства состоялась церемония начала монтажа основных конструкций завода, в которой принял участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Рыбоперерабатывающий завод «Русская треска»

Строительство завода — совместный проект Русской Рыбопромышленной Компании и группы компаний «Агама», реализуемый в рамках госпрограммы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Общие инвестиции в строительство завода составят порядка 700 млн рублей, плановое количество новых рабочих мест — более 200. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

«То, что в Мурманской области развивается рыбопереработка, переоценить сложно. Это 210 рабочих мест, которые получат мурманчане, что для нас принципиально важно. Правительство Мурманской области и я лично будем всячески помогать нашим коллегам», — заявил Андрей Чибис.

Ожидаемая мощность — более 50 тонн готовой продукции в сутки. Высокотехнологичное оборудование завода обеспечит полную производственную цепочку от добычи до производства готового продукта высокого качества.

Завод будет оснащен в том числе инновационной роботизированной линией по разделке филе рыб тресковых пород — на сегодня в мире существует всего 26 аналогичных устройств. Начало монтажа основных конструкций завода «Русская треска» состоится на производственной площадке, расположенной в Мурманском морском рыбном порту.