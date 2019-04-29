Воронеж, 29 апреля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Пожар в здании регионального распределительного центра розничной торговой сети «Магнит» в Новоусманском районе Воронежской области полностью потушен 29 апреля в 14:55, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Работы по ликвидации пожара заняли более полутора суток

Пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области Воронежские спасатели тушат пожар на складе «Магнита»

В ликвидации возгорания, названного самым крупным техногенным пожаром в регионе за всю историю, приняли участие 124 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе «Магнита» в Воронежской области возник около 00:08 28 апреля, локализовать огонь удалось спустя четыре часа. После этого пожарные занимались проливкой тлеющих участков — огонь в общей сложности охватил 42 тыс. кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что 29 апреля была названа предварительная причина возгорания — его мог спровоцировать аварийный режим работы электрооборудования. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, с руководством «Магнита» есть договоренность о трудоустройстве сотрудников сгоревшего распределительного центра, а это около 900 человек.