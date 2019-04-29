Первоуральск, Свердловская область, 29 апреля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Свердловской области один из активистов Андрей Волегов нашёл возгорание на полигоне твёрдых коммунальных отходов возле города Первоуральска. Об этом он сообщил журналистам, пишет издание Накануне.Ru.

ИА REGNUM Свалка

По словам общественника, в районе полигона якобы что-то горит. Причём это будто бы длится с 24 апреля.

Издание также приводит комментарий регионального оператора ООО «ТБО Экосервис», который обслуживает этот полигон. Представители компании опровергли информацию о том, что на полигоне что-то горит.

«ТБО «Экосервис» опровергает информацию о возгорании на земельном участке, находящемся в аренде в районе ул. Калинина города Первоуральска, что подтверждается фотоматериалом», — говорится в официальном комментарии.

Также представители регоператора добавляют, что в районе полигона находятся его сотрудники, и они при возгораниях срочно информируют своё руководство. Отметим также, что на фотографиях, присланных сотрудниками регоператора, тоже не видно, чтобы в районе полигона что-то горело.