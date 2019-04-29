Москва, 29 апреля, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил, сколько времени потребуется для расследования ситуации вокруг финала вокального конкурса «Голос.Дети», сомнительную победу в котором одержала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Соответствующее заявление Сачков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram сегодня, 29 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разразился сразу после объявления результатов финала песенного конкурса «Голос.Дети». По результатам зрительского голосования Абрамова получила более 50% голосов, что вызвало массовое недоумение у телезрителей. Все сходились во мнении, что победа Абрамовой, которая явно не блещет вокальными талантами, выглядит мягко говоря странно на фоне действительно впечатляющих результатов её конкурентов.

Затем уже руководство «Первого канала» в лице генерального директора Константина Эрнста заявило, что при голосовании в финале конкурса действительно была выявлена некая аномалия — голосов в пользу Абрамовой было слишком много, чего ранее не бывало.

Эрнст объявил о проведении внутренней проверки, а также сообщил, что расследованием займется компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом.

Глава компании Сачков посчитал нужным сделать заявление, так как к нему было направлено множество вопросов в связи с этим резонансным делом.

«Наш директ завален сообщениями о ходе и деталях нашего расследования голосования на шоу «Голос. Дети». Понимаю, что страсти кипят и нервы на пределе. Но давайте не будем делать скоропалительных выводов, а дождёмся официальных результатов независимого расследования. Оно будет завершено в течение месяца. К работе уже приступили 15 специалистов Group-IB. Наберитесь терпения», — написал Сачков.