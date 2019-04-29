Кишинёв, 29 апреля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Объем денежных переводов от физических лиц из-за рубежа в Молдавию сократился в марте 2019 года на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в Нацбанке Молдавии, за месяц в республику перевели $101,96 млн, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

При этом доля России в структуре переводов сократилась до рекордных 20,7%. Почти столько же перевели в Молдавию из Израиля (рекордный рост — до 19,2% от общего объема переводов). Далее следуют: Италия (12,6%), Германия — (8,1%), США — (7,7%) и Великобритания — (6,8%).

Доля рубля в структуре переводов тоже сократилась до рекордно низкого показателя — 4%.При этом 54,1% от общего объема переводов были отправлены в евро, а 41,9% — в долларах.

Денежные переводы из-за границы остаются важным источником доходов граждан Молдавии. Для сельского населения республики переводы гастарбайтеров составляют около 20% доходов. Для городского населения этот показатель ниже — около 7%.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, а около половины из объема переводов отправлялись в рублях.