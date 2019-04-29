Москва, 29 апреля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с соратниками Елизаветы Глинки выступил с инициативой создания совета благотворителей «Справедливой помощи Доктора Лизы», который будет содействовать расширению возможностей оказания адресной помощи благотворительной организацией, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Предполагается, что Володин возглавит совет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Создание Совета благотворителей даст возможность оказывать адресную помощь большему количеству людей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — заявила журналистам руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяна Константинова.

После трагической гибели Елизаветы Глинки в декабре 2016 года благотворительная организация нуждается в поддержке, в том числе и финансовой, чтобы продолжать благотворительную миссию, начатую ее основательницей, уточнили в пресс-службе Госдумы. В связи с этим для расширения возможностей благотворительной организации Володин вместе с теми, кто знал Елизавету Глинку и работал с ней, приняли решение создать совет благотворителей, куда войдут он и другие депутаты Госдумы.

Ежегодно каждый из членов совета благотворителей будет перечислять средства для реализации проектов фонда, направленных на помощь нуждающимся.

«Мы благодарны за поддержку. Наша организация будет отчитываться за все полученные средства, сейчас у нас основные направления оказания помощи: детям, пострадавшим в военных действиях, а также бездомным и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Если мы поймем, что можем дополнительно оказывать помощь и по другим направлениям, то, несомненно, будем расширять свою благотворительную деятельность», — заявила Константинова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году по 2,5 млн рублей Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».