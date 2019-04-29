Киров, Калужская область, 29 апреля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В городе Кирове Калужской области днём 29 апреля маневровый тепловоз буквально смял пожарный автомобиль, который спешил на вызов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, столкновение пожарного автомобиля и тепловоза произошло на железнодорожном переезде на улице Чурилина.

40.mchs.gov.ru Столкновение произошло на железнодорожном переезде.

В результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без жертв, но у трёх человек медики зафиксировали небольшие травмы.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий столкновения тепловоза и пожарной машины привлекалось всего 25 человек и 7 единиц техники.

В настоящее время специалистами устанавливаются подробности происшедшего столкновения.