Гаврилов-Ям, Ярославская область, 29 апреля, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Гаврилов-ямский районный суд Ярославской области вынес приговор обвиняемым по делу банды педофилов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подсудимые

Всего по уголовному делу проходят 9 человек. Их обвиняют в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера девочек от 8 до 14 лет и пособничестве в их совершении. Преступления совершались в основном в частном доме села Лахость Гаврилов-Ямского района с 2011 по 2015 год.

Дом принадлежал военному пенсионеру из Москвы Алексею Пономаренко. В его деле 17 эпизодов насилия и насильственных действий сексуального характера в отношении девочек. Девочек поставляли для него и его друзей. Вместе с ним в растлении участвовали гости из Москвы и Костромы — доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Федотов и бывший сотрудник МЧС Василий Прадун.

Девочек для педофилов находили две женщины легкого поведения. Они также проходят обвиняемыми по этому делу. За сексуальные контакты с мужчинами девочки получали сладости и другие подарки. Потерпевшими проходят шесть девочек, жительниц Ярославля. Фактов торговли сексуальными услугами следствие не установило.

Пособниками педофилов также признаны мама и бабушка одной из девочек, которые сами отдали свою дочь и внучку в руки растлителей.

Суд признал всех обвиняемых виновными в совершении преступлений. Алексей Пономаренко получил 21 год, Павел Федотов 20 лет, Василий Прадун 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Женщины-пособницы получили от 6,5 до 12,5 года лишения свободы и будут отбывать наказание в колонии общего режима.