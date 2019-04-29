Волгоград, 29 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Шесть учеников школы №110 Волгограда попали в больницу с пневмонией. Трое из них уже выписаны, состояние остальных стабильное. Один из корпусов школы, где учились дети, было решено закрыть на карантин.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

«В конце апреля один из учебных корпусов школы №110 в Кировском районе Волгограда закрыт на карантин в связи с тем, что в шести семьях у детей разных возрастов выявлено воспаление легких — пневмония», — цитирует V1.ru представителя областного управления здравоохранения.

В облздраве заявили, что решение закрыть школу было принято в профилактических целях, чтобы не допустить распространения заболевания. На данный момент трое из заболевших школьников выписаны из больницы. Школа, как ожидается, примет учеников 7 мая.

Между тем, отмечает издание ИА «Высота 102», источник заражения пневмонией детей пока не выявлен.