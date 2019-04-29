Москва, 29 апреля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Москве на Калужско-Рижской линии метро увеличены интервалы движения поездов, сообщила 29 апреля пресс-служба Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Указано, что делается «всё возможное» для ввода движения в график. Причина сбоя не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Белорусском направлении МЖД возможны задержки поездов по техническим причинам.