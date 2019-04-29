Вашингтон, 29 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Скандально известная группа «Белые каски» готовится к проведению новых провокаций с химическим оружием в Сирии, заявил 29 апреля посол России в США Анатолий Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белые каски

Представляя доклад Фонда исследований проблем демократии о «Белых касках», Анатолий Антонов сообщил, что подготовка новой провокации этой группы подтверждена информацией из разных источников.

Российский дипломат подчеркнул, что «Белые каски» не просто имеют связи с террористическими организациями, но и участвуют в расширении вербовочной деятельности террористов.

Подготовка следующей провокации этой группы уже перешла в практическую плоскость и будет проведена с участием боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с целью обвинить сирийскую армию в использовании отравляющих веществ и создать повод для новых ракетных и воздушных ударов США и их сателлитов по территории Сирии.

Российский посол в США подчеркнул, что несмотря на полностью разрушенную репутацию этой группы, большая часть так называемого международного сообщества «продолжает питать необоснованные иллюзии относительно «Белых касок».