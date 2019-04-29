Кишинёв, 29 апреля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Власти Молдавии объявили о начале строительства совместного с Румынией газопровода Унгены-Кишинев. Как сообщил молдавский премьер-министр Павел Филип, строительство стартует 2 мая, передает ИА REGNUM.

Securityconference.de Павел Филип

Филип отметил, что румынская компания Transgaz подписала все необходимые контракты для начала работы. «Мы делаем еще один шаг навстречу энергетической безопасности Молдавии. Это значит, что наша страна сможет самостоятельно принимать решения в интересах граждан, без рисков, поскольку у нас будет альтернативный источник природного газа», — заявил молдавский премьер.

Отметим, что молдавские власти уже объявляли о торжественном начале строительства в феврале. Газопровод обещают сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Протяженность газопровода Унгены — Кишинев — около 130 км. Он является продолжением газопровода Яссы —Унгены, который был построен в 2014 году и с тех пор пустует.

Мощность объединённого газопровода Яссы — Кишинёв составит 1,5 млрд кубометров в год. При этом Молдавия потребляет порядка 1,3 млрд кубометров газа в год. Румыния между тем сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома. Иными словами, речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдавию через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.